ミュウミュウ公式Instagramは3月12日に投稿を更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんのワンピース姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】モモの美脚が際立つ姿「モモが一番」同アカウントは「モモが、パリでミュウッチャ・プラダによるMiu Miu2026年秋冬コレクションファッションショーに出席しました」と英語でつづり、1枚の写真と1本の動画を載せています。モモさんはブラウンの超ミニ丈のワンピース姿です。ス