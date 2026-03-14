“ワイルド”ランダートヨタが中国で製造・販売するSUV「ワイルドランダー」からエントリーモデルが発売されました。一体どのようなクルマなのでしょうか。「RAV4」はアウトドアブーム真っ只中の1994年、5ナンバーサイズのクロスオーバーSUVとして登場しました。その後、世代を重ねるごとにボディを拡大、北米市場を中心に不動の人気を誇ります。全世界での販売台数は年間100万台、2025年夏時点での累計販売台数は1500万台を記録