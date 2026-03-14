ベスト4進出ならず■ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）痛恨の敗戦に試合後、ナインは落胆を隠せなかった。韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦し0-10で完敗。7回に無念のコールド負けとなったが、ナインは試合後にグラウンドに整列。最後まで声援を送り続けたファンに一礼し感謝した。ドミニカ共和国の前に力の差を見せつけら