東京・浅草にある“浅草花やしき”は、4月1日（水）から4月26日（日）まで、ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボレーションしたイベントを開催する。【写真】キュートな2種展開！花やしきオリジナル「どむぞうくんぬいぐるみボールチェーン」■ちょっとレトロなコラボ今回、昭和に誕生した日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」と、江戸時代に誕生した日本最古の遊園地、浅草花やしきが