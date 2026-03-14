福岡東署は14日、福岡市東区唐原7丁目10番付近の道路上で13日午後3時ごろ、帰宅中の小学生男児が見知らぬ男から「家まで送ってやろうか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代のやせ形、黒色短髪、黒色系ニット帽を着用、黄色の軽自動車に乗っていた。