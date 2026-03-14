コートジボワールは、「エレファンツ」の異名をとるアフリカ屈指のサッカー強豪国だ。W杯は2014年のブラジル大会以来の出場で、初の決勝トーナメント進出が目標になる。現チームのベースとなっているのが、2023年のAFCON（アフリカ・ネーションズカップ）で優勝したメンバーであり、大黒柱のフランク・ケシエ（アル・アハリ）を中盤の主軸として、大型MFイブライム・サンガレ（ノッティンガム・F）、センターバックのオディロ