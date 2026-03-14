3月13日深夜、静岡県富士市にあるビルの敷地内に置かれていた段ボールや瓶ケースなどが燃える火事がありました。ケガをした人はいませんでした。 警察によりますと、3月13日午後11時50分ごろ、富士市中野にあるビルの敷地内で、段ボールや瓶ケースなどが燃えているのをビルの飲食店にいた客が見つけました。 火はすぐに消し止められ、ケガをした人はいませんでした。 火事があったビルは1階や2階には飲