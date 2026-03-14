2026年3月上旬、静岡県藤枝市に住む高齢女性が特殊詐欺で約500万円の被害に遭いました。金融機関から通報を受けた警察の助言で、女性はさらなる被害を負うことはありませんでした。 警察によりますと、3月1日ごろ、藤枝市に住む80代の高齢女性の携帯電話に、「あなたのクレジットカードが犯罪に使われています」と通信会社を名乗る男から連絡がありました。 その後、大阪府警や大阪地方警察庁を名乗る男からも電話があり、