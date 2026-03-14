静岡県熱海市で交差点で一時停止を怠ったり、他人の家のエアコンの室外機を盗んだりした疑いで、警察は2026年3月14日未明、男を逮捕しました。 道路交通法違反や窃盗の疑いで逮捕されたのは熱海市に住む、飲食店従業員（自称）の男（38）です。 警察によりますと、男は2025年9月20日午後7時頃、熱海市上多賀で職務質問をした警察官から逃げようと、3か所の一時停止標識がある交差点を無視して走行しました。 また、2026年2月4日