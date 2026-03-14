◇第6回WBC 準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦し10―0で7回コールド勝ちを収めて準決勝進出を決めた。ドミニカ打線に火を付けたのはゲレロの“跳躍”だった。2回、先頭のゲレーロが四球を選ぶなど1死二塁の好機を作ると、6番・カミネロが左翼線に強烈な二塁打を放って、