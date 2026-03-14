◇第6回WBC準々決勝米国─カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）ジャイアンツのローガン・ウェブ投手（29）が13日（日本時間14日）、米国代表として、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、カナダ戦に先発。5回途中まで相手打線を無失点に封じた。立ち上がりは先頭・ロペスに左前打を許すと、1死からオニールにも左前打を浴び得点圏に走者を背負ったが、後続を2者連続三振。無失点で切