女優の高岡早紀（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに再会した女優との写真を掲載した。高岡は自身が出演するNHKドラマ「京都人の密かな愉しみRouge−継承−（8）女たちの都」を紹介。そこで「常盤貴子ちゃんと30数年ぶりに再会」と記した。インスタグラムでは常盤貴子と一緒に和装で映る写真を掲載。共演の渡辺謙も含め、豪華な3ショットを披露した。「すっかり大人な私たち。京都人〜で共演できるなん