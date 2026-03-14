漫画家の倉田真由美氏が１３日に更新したＸで、「ＳＮＳは公共の場」と投稿した。倉田氏は「嫌いな政治家がいて、その思想や政策、言動についてはいくらでも批判したらいいが、病気や怪我、ひどい場合には死など身体を損ねることを願うのはダメだ。一線を越えている」と持論を展開。続く投稿で「せめて心の中、最悪でも友だちと飲んだりクローズドの場での発言に留めるのがギリギリの一線だろう。ＳＮＳは公共の場。本人のみな