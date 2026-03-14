アメリカの連邦地裁は13日司法省がFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に対して送付した召喚状について「根拠に乏しい」として無効と判断しました。司法省は1月、FRB＝連邦準備制度理事会本部の改修工事を巡り、議会で虚偽の証言をしたとして、パウエル議長に対して刑事捜査に関連した召喚状を出していました。これについて連邦地裁は13日、召喚状を無効と判断しました。パウエル議長は、トランプ大統領が望む利下げに応じなか