8人組ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE(アルファドライブワン)が13日、横浜市内で、今年1月にリリースした韓国デビュー作品「ALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM‘EUPHORIA’」の発売を記念し、日本で初となるショーケースを開催した。2025年、グローバルオーディション番組「BOYS 2 PLANET」で世界223の国と地域から約2,600万票の投票で選ばれ誕生したグループ。ショーケースには、対象商品の購入者の中から応募抽選で選ばれた