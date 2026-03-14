３月１４日の阪神１Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル、牝馬＝１３頭立て）で、３月４日に新規開業した柴田卓調教師（４５）＝栗東＝がシャンデヴィーニュ（牝３歳、父ミスターメロディ）で勝利し、開業から２戦目で初勝利を挙げた。シャンデヴィーニュは積極的にハナを切ると、抜群の手応えで４コーナーを回り、直線でも後続に影を踏ませずに逃げ切った。引き揚げてくる人馬を、トレーナーは笑顔で出迎えた。柴田調教