【モデルプレス＝2026/03/14】4月5日に神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIにて「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」を開催するSS501（ダブルエス ごーまるいち）の“永遠のマンネ”キム・ヒョンジュン（KIM HYUNGJUN／38）にインタビュー。ファンへの思いや自作曲に込めたこだわりについて語ってもらった。【写真】人気韓国アーティスト、肉体美際立つ筋トレ中ショット◆「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」デビュー20周年を経て、21年目に突入