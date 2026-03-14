「失敗しても死ぬわけじゃないし、みんなでやってみよう」--亀石倫子（みちこ）弁護士はLEDGE（レッジ）の立ち上げをこう振り返ります。 日本初の「公共訴訟の専門家集団」として2023年に誕生したLEDGEは、すでに、社会を変える複数の訴訟を戦略的に進めています。 代表を務める亀石弁護士は、刑事弁護人としてクラブ風営法違反事件（※1）やタトゥー裁判での無罪判決、GPS裁判（※2）での令状のないGPS捜査を違法とする判