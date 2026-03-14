NHKが12日、受信料を滞納した福岡県と北海道のホテル運営会社2社に対し、滞納金等の支払いを求める民事訴訟を提起した。滞納額は福岡県の会社が約1370万円（6年5か月分）、北海道の会社が約850万円（8年8か月分）。NHKによれば、事業所に対する民事訴訟提起は7年ぶりである。 NHKは今後、一般世帯に対する督促に加え、事業所に対する督促も強化する方針であるという。 長期間にわたり受信料を滞納している企業は2024年度末時点で