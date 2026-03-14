【応募期間】2026年3月14日（土）11:00開始 ～ 4月12日（日）23:59終了（ご応募は下記「抽選申し込みページ」or チケット情報・予約サイト「パスマーケット」から検索） ↓ 抽選申し込みはこちらから ↓抽選申し込みページ（別タブで開きます） 現役時代は埼玉西武ライオンズでプレーし、盗塁王を2度獲得するなど、チームを代表するスピードスターとして活躍した金子侑司さんを