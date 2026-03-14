アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、3つの宗教の聖地エルサレムの旧市街近くにもミサイルが着弾しました。【映像】壁が見える場所から祈りを捧げている人らの様子イスラエル外務省は12日、エルサレムにあるユダヤ教の嘆きの壁、イスラム教のアル・アクサ・モスク、キリスト教の聖墳墓教会などの近くにミサイルが着弾したとしてイランを非難しました。醍醐穣リポ「普段は多くの信徒が集まる嘆きの壁。攻撃以降