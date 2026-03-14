【ワシントン＝阿部真司】米軍による対イラン軍事作戦を巡り、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルなどは１３日、米政権が日本を拠点とする米海軍の強襲揚陸艦と海兵隊部隊を中東地域に派遣すると報じた。１〜２週間で現地に展開している他の部隊と合流し、対イラン軍事作戦に加わる見通しだ。報道によると、派遣されるのは米海軍第７艦隊に所属し、佐世保基地（長崎県）に配備されている強襲揚陸艦「トリポリ」と、キャンプ