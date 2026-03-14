3月4日に新規開業した柴田卓師（45）が阪神1R・3歳未勝利（ダート1800メートル）に送り出した9番人気シャンデヴィーニュ（牝3、父ミスターメロディ）でJRA初勝利（通算2戦目）を飾った。柴田師は「実績も何もない自分みたいな者に預けていただいたオーナー、（転厩前の）馬の事を教えていただいた秋山先生をはじめ、支えていただいた皆様に感謝です。これまで短い距離で使っていた馬。今回は千八で前々で運んでみようと。元