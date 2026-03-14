タレントの辻希美（38）が13日、自身のブログを更新。第5子で次女の夢空ちゃん（ゆめあ・0）のかわいらしい姿を公開した。【写真】愛犬と共に床暖で温まる次女・夢空ちゃん辻は先月のブログで、「今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑」とリビングに床暖房を設置する工事を進めていることを報告。作業が進む自宅内の写真をアップしたり、「キッチンがほぼ使えない状態」での自炊の様子などを