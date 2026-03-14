＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】話題を呼んだ“ウルトラの足取り”（実際の様子）62キロの小兵が130キロの対戦相手を一瞬の妙技で撃破。その光景を受け、相撲ファンは「今のは何だ？」「名人」「足と相撲を取る男」などと驚きの声を上げた。その妙技を繰り出したのは序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）。身長165.3センチ、体重62.5キロの角界最軽量力士だ。対する序二段九十六枚目・魁玉聖