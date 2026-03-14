旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が13日、Xを更新。「スパイ」をめぐり、私見をつづった。星田は「どう考えても、本物のスパイなら政府の方針に反対して、わざわざ目立つようなことしないよね。絶対に、愛国者のフリするよね。仕事するために」と述べた。星田は具体的に何についてのことかは書いていないが、13日の衆院予算委員会で、共産党の辰巳孝太郎衆院議員が、12日の同委員会で自身が質