3月13日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「シュシュを使った3パターンのヘアアレンジ」が紹介されました。【映像】蛯原友里、カチモリ風アレンジに「私でも簡単にできそう！」シュシュを使った3パターンのアレンジをレッスン教えてくれたのは、ヘアスタイリストの前原穂高さん。多くのモデルや俳優に支持され、雑誌やCMのヘアメイク、サロンの経営からスタイリングの開発まで幅