[3.13 ブンデスリーガ第26節 ボルシアMG 2-0 ザンクト・パウリ]ブンデスリーガ第26節が13日に行われ、12位ボルシアMGはホームで16位ザンクト・パウリに2-0で勝利した。ベンチスタートのFW町野修斗は後半30分に途中出場。ザンクト・パウリではMF藤田譲瑠チマとDF安藤智哉が先発フル出場した一方、ベンチ入りしたFW原大智に出番はなかった。ボルシアMGは前半37分、MFケビン・シュテーガーがペナルティエリア手前中央から左足で見