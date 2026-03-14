10日（火）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は、君島彩（27）、髙橋蒼未（24）、立石沙樹（30）の3選手が2025-26シーズンをもって現役を引退することをクラブ公式サイトで発表した。 君島は宇都宮大学出身のミドルブロッカー（MB）で、大学卒業後は千葉エンゼルクロスに加入。2023-24シーズンを最後に休部となった同チームを退団し、2024-25シーズンより仙台