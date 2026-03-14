兵庫県播磨町で同居する高齢の母親を殺害したとして、４２歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは兵庫県播磨町に住む作業員の男（４２）です。 警察によりますと、男は今月１２日午後から１３日午前の間に自宅で母親（７１）を殺害した疑いがもたれています。 死亡した母親（７１）は寝室の床に倒れていて、首や腹部には複数の刺し傷などがあったということです。 調べに対し、「私はお母