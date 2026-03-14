１３日、兵庫県姫路市で住宅が全焼する火事があり、住民とみられる女性が死亡しました。 １３日午後３時半ごろ、兵庫県姫路市白浜町の住宅で「１階が燃えていて、１人が逃げ遅れている」と消防に通報がありました。 警察などによりますと、火は約２時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼し、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。 また、この火事でこの家に住む４０代の女性と７０代の父親が軽い