女性を風俗店にあっせんしたとして逮捕されたスカウトグループのメンバー４人について、大阪地検は起訴猶予としました。 起訴猶予となったのは国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーの男性ら４人（２０代）で、２０代の女性２人を性風俗店に斡旋したなどの疑いで去年７月、逮捕されていました。 この事件では家宅捜索の際に、大阪府警捜査四課に所属していた警察官２人が、男性ら