【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は１３日、自身のＳＮＳで、イランの原油輸出の９割を担うペルシャ湾のカーグ島に対して大規模な爆撃を実施したと明らかにした。イラン経済を支える原油輸出拠点への攻撃はイランの強い反発を招く可能性がある。米国とイスラエルの対イラン軍事作戦は１４日で２週間となるが、戦闘の収束は見通せない。投稿では「先ほど、私の指示で、イランの至宝であるカーグ