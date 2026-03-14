第2ラウンド、通算2アンダーで28位の松山英樹＝TPCソーグラス（共同）【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのプレーヤーズ選手権は13日、フロリダ州ポンテベドラビーチのTPCソーグラス（パー72）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、久常涼が5バーディー、2ボギーで69と伸ばし、通算4アンダーの140で17位に浮上した。首位とは8打差。松山英樹は72で回り、2アンダーの28位。金谷拓実は72で1オーバー