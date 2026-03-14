カンテレは14日、ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦のMCをお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）と「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が務めると発表した。決勝戦は21日午後6時30分からフジテレビ系全国ネットで生放送される。今大会は過去最多となる6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ・渡辺銀次、ななまがり・初瀬、さすらいラビー・中田、真輝