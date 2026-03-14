マイアミの街を軽く歩いてみただけでも、大谷翔平投手（３１＝ドジャース）の人気と知名度が、いかにワールドワイドなものか、理解できる。何気なく立ち寄ったスポーツ用品店にはベーブ・ルース、デレク・ジーター、アーロン・ジャッジら新旧のスター選手と並ぶ形で、大谷のユニホームがディスプレーされている。ＷＢＣ特設コーナーにはジャパンのユニホームも大量に入荷していたが、それらの背番号は全て「１６」だった。１