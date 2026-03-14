Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演する3月28日配信スタートのドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）より、本予告映像が解禁。また、fox capture planが音楽を担当することが発表された。【動画】『カラちゃんとシトーさんと、』本予告映像本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサ