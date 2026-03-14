竹内涼真が主演、井上真央がヒロインを務めるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が、3月17日放送の最終回を前にクランクアップ。竹内と井上に加え、瀬戸康史、渡辺大知の“同級生”4人からコメントが到着した。【写真】『再会』竹内涼真らが笑顔のクランクアップある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年―