阪神競馬場の西３階テラスで、「武豊騎手デビュー４０年展示ＴＨＥＪＯＣＫＥＹ〜武豊が魅せた４０年〜」が１４日、スタートした。武豊騎手が実際に使用した鞍やムチ、史上最速・最年少（３１歳１か月）で通算１８００勝を達成した２０００年の騎手大賞トロフィーや、全Ｇ１８４勝（３月１４日時点）のすべての馬のパネル、等身大の武豊騎手が登場するフォトスポットなどが展示されている。会場には、１Ｒ発走前から多くの