今年４月で放送３０周年を迎えるＴＢＳの情報バラエティー番組「王様のブランチ」（土曜・前９時）が「王様のブランチ初のゴールデンＳＰ！」（来月１３日、後７時）を放送することが１３日、分かった。同番組がゴールデン帯（後７時〜後１１時）で放送されるのは初めて。最新グルメ、トラベル、エンタメ、トレンド情報を届けてきたが、これまでも何度となく取り上げてきた「ディズニー」をテーマに、番組ＭＣの佐藤栞里、オ