◆ＷＢＣ準々決勝カナダ―アメリカ（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国が相手の守りの乱れをついて３―０とリードを広げた。初回には先頭のウィット（ロイヤルズ）が四球で出塁し、１死一塁からジャッジ主将（ヤンキース）が左翼線を破る二塁打で二、三塁とした。続くシュワバーの二ゴロの間に三塁からウィットが生還し、先制点を挙げた。３回は先頭のクローアームストロング（カブス）が内野安打