パナソニックが行なった「春の自己研鑽と学びに関する実態調査」という調査結果によると、若い世代に限って学び方法に変化が生じているらしい（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001184.000024101.html）。「学び」を移動中に得るというスタイルは全世代に共通した傾向だけど、20代の若者に限っては、目ではなく耳インプットにシフトしているとのこと。イヤホンの使用頻度が格段に上がっていった現代社会の生活環境にあって、