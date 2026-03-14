世界選手権をNHKが全試合放送カーリングの世界選手権（カナダ・カルガリー）は14日（日本時間15日）に開幕する。日本代表（ロコ・ソラーレ）の吉田知那美は開幕に先立ち、インスタグラムを更新し、決意を投稿。その中のお知らせにファンも沸いている。吉田は14日、「私たちロコ・ソラーレの拠点であり、JDの故郷カルガリーでの世界選手権。私たちが楽しむこと、大好きな人たちに見せたい姿はそれだけです」と決意をつづった。