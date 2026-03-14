黒ボトムがしっくりこない日が増えたら、トーンが柔らかく映る『グレー』に頼るのが近道かも。重さが出にくく、手持ちのトップスにも自然になじみ、大人の着こなしにすっと溶け込みそう。【グローバルワーク】には、そんな「グレーボトムス」が豊富にラインナップ。フレアパンツやナロースカートなど、春の装いを軽やかにアップデートしてくれるアイテムをチェックして。 きれい