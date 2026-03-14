◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の森田駿哉投手（２９）、宮原駿介投手（２３）、育成１位・冨重英二郎投手（２４）、若林楽人外野手（２７）が１４日、ファーム・リーグの開幕戦・オイシックス戦（ジャイアンツタウンスタジアム）の試合前練習で２軍に合流した。森田はオープン戦２試合に登板して計５回２失点、防御率３・６０だった。同３試合に登板して計３回無失点