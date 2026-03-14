WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。2回に3点、3回に4点を失い主導権を握られ、最後は3ランを打たれ7回コールド負けを喫した。0-10と完敗で8強敗退。随所にのぞいたレベルの違いに、韓国メディアからは落胆の声が相次いだ。韓国の先発はドジャースなどで活躍したリュ・ヒョンジン