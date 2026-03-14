なきごとが、TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマである新曲「204号室」を4月11日にデジタル配信リリースすることを発表した。さらに、5月20日にはCD発売することも決定した。CD「204号室」は、初回生産限定盤と期間生産限定盤の2形態を同時発売、初回生産限定盤には「204号室」とGlico「ポッキー」CMキャンペーンソング「甘々吟味」の2曲を収録する。さらには2月27日に東京・渋谷eggmanにて開催したなきごと新