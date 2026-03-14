日本テレビ系特番「深イイ話ＷＢＣ侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着」（午後７時）の特別編２時間スペシャルが１３日に放送された。番組では１次ラウンドの侍ジャパンの戦いを映像とともに振り返り、準々決勝ではベネズエラと対戦することを伝え、同国代表にはアクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら強打者が並び、日本戦に先発するＲ・スアレスは昨年１０月の地区シリーズで