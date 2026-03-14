ジョーダン・ブランドと史上初のコラボが実現ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ブラジル代表チームの新しい2ndユニフォームのデザインを発表した。マイケル・ジョーダン氏が監修するジョーダン・ブランドと史上初のコラボレーションが実現した一着となっている。この新しい2ndユニフォームは青を基調とし、全体にジョーダン・ブランドを象徴する「エレファントプリント」柄がデザインされている。CBF公式サイトによれば「ブラジ