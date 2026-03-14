ヒューネックスのゲームブランド「dramatic create」が、Nintendo Switch版『世界滅亡共有幻想マミヤ』の発売日を2026年6月25日（木）に決定しました。福山潤・梶裕貴ら豪華声優陣による待望のフルボイス化を実現。ノベルゲーム史上初となる音声AIキャラクター「梵そよぎ」も起用されます。描き下ろし追加スチルやSwitch版オリジナルミニゲームを搭載した完全版として登場。限定版（11,880円税込）には特製ボックスとフリートークC